Türkischer Meister scheitert in Kopenhagen

Kopenhagen setzte sich gegen Basaksehir durch

Der neue türkische Fußballmeister Istanbul Basaksehir ist nur zwei Wochen nach seinem Titelgewinn sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden. Beim FC Kopenhagen verlor Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel 0:3 (0:2) und verspielte damit sein Polster aus dem Hinspiel (1:0) im März.

Istanbul, das sich in der Gruppenphase vor AS Rom und der damit ausgeschiedenen Gladbacher Borussia Platz eins gesichert hatte, geriet bereits in der vierten Minute durch Jonas Wind in Rückstand, der Stürmer traf auch zum 2:0 (53.).

Rasmus Falk (62.) erzielte den dritten Treffer für die Dänen, die beim Endturnier in NRW wohl im Viertelfinale auf Manchester United treffen.

ManUnited trifft am Mittwochabend mit einem 5:0 im Rücken im Rückspiel auf LASK Linz.