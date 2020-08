Wolf gibt Comeback im ÖFB-U21-Nationalteam

APA (dpa)

Der 21-jährige Steirer ist wieder fit

Österreichs U21-Nationalteam kann in den anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien (4. September) und England (8. September) in Ried auf Rückkehrer Hannes Wolf bauen. Der 21-jährige Steirer gibt nach überstandenem Knöchelbruch sein Comeback in der Auswahl des aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Teamchefs Werner Gregoritsch.

Zum Debüt könnte Yusuf Demir kommen. Der erst seit Anfang Juni 17-jährige Rapidler wurde genauso wie der zuletzt von Southampton an St. Pölten verliehen gewesene Innenverteidiger Christoph Klarer, St. Pöltens Mittelfeldspieler Robert Ljubicic, LASK-Mittelfeldakteur Dominik Reiter und Neo-WSG-Tiroler-Linksverteidiger David Schnegg erstmals einberufen.

Gregoritsch fehlt wegen eines am Montag erlittenen leichten Herzinfarktes und wird vorerst durch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel ersetzt. "Im kommenden Lehrgang werden Spieler und Betreuer alles unternehmen, um zwei gute Spiele zu absolvieren", sagte Schöttel.

>> So geht es U21-Teamchef Werner Gregoritsch

apa