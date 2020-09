LASK in EL-Quali gegen Streda oder Jablonec

Revierfoto via www.imago-images.de

Dominik Thalhammer hat mit dem LASK ein lösbares Heimspiel vor sich

Der LASK bekommt es in der 3. Runde der Europa League-Qualifikation entweder mit DAC Dunajská Streda aus der Slowakei oder dem FK Jablonec aus Tschechien zu tun. Die Linzer haben bei ihrem Spiel Heimrecht. Das ergab die Auslosung in Nyon.

>> Übersicht der Europa League-Qualifikation

Für den LASK gibt es in der 3. Runde der Europa-League Qualifikation eine lösbare Aufgabe. Der Vierte der abgelaufenen Meisterschaft trifft auf den Sieger der Begegnung DAC Dunajská Streda gegen FK Jablonec. Die Linzer haben bei der Partie Heimrecht und dürfen die Begegnung in Linz austragen. Spieltermin ist der 24. September.

LASK-Cheftrainer Dominik Thalhammer zur Ausloung: "Mit DAC Dunajská Streda oder dem FK Jablonec wartet in jedem Fall ein spannender und herausfordernder Gegner auf uns. Wir freuen uns sehr, dass das K.O.-Duell in Linz stattfinden wird. In den nächsten Tagen werden wir uns mit beiden Teams intensiv beschäftigen, um im Detail optimal vorbereitet zu sein."

Wir kennen unsere Gegner! Der LASK trifft in der dritten Qualifikationsrunde der @EuropaLeague im Heimspiel auf den Sieger des Spiels zwischen @DAC_1904 vs. @FKJablonec. Die genaue Uhrzeit wird noch bekanntgegeben. ⚫️⚪️ #UEL pic.twitter.com/1HbcEWn2lP — LASK (@LASK_Official) 1. September 2020

Für Hartberg würde es nach Skandinavien gehen

Der TSV Hartberg würde bei einem Sieg gegen den polnischen Vertreter Piast Gliwice in der 2. Runde der Europa League-Qulifikation, in der nächsten Hürde auswärts auf den Sieger des Duells IFK Göteborg gegen den FC Kopenhagen treffen.

red