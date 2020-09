DFB-Team verliert Quoten-Duell klar

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Die DFB-Elf hatte gegen den Tatort das Nachsehen

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Quoten-Duell gegen den Tatort klar verloren.

Beim zweiten Nations-League-Gruppenspiel in Basel gegen die Schweiz (1:1) schalteten am Sonntagabend im "ZDF" im Schnitt nur 6,51 Millionen Menschen (Marktanteil: 21,7 Prozent) ein, während der zeitgleich auf "ARD" ausgestrahlte Wien-Tatort "Pumpen" auf 8,26 Millionen Zuschauer (25,5) kam.

Bundestrainer Joachim Löw hatte sich direkt nach dem Abpfiff in der Pressekonferenz bei einem Journalisten schmunzelnd nach dem Ergebnis erkundigt: "Wie waren die Einschaltquoten?"

Im Vorfeld war sich Löw noch sicher gewesen, dass sich die Nationalmannschaft im TV-Duell gegen das beliebte Krimi-Format "durchsetzt - auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt knapp ausfällt".

Zum Auftakt in die EM-Saison am vergangenen Donnerstag hatte die DFB-Auswahl mit dem Spiel gegen Spanien (1:1) in Stuttgart noch 7,94 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Doch auch diese Zahl hätte nicht gereicht, um am Sonntag den Tatort zu schlagen.