Pressestimmen: "Bayern ballert Atlético weg"

Peter Schatz

Der FC Bayern setzte sich souverän gegen Atlético Madrid durch

Der FC Bayern startet mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen Atlético Madrid in die Champions-League-Saison und wird im Ausland schon wieder gefürchtet. Inter verlässt sich gegen Gladbach auf einen Heiligen. Die Pressestimmen zur Königsklasse:

Deutschland:

ntv: "FC Bayern erteilt "Rabauken" eine Lehrstunde. Atlético Madrid gilt als eines der besten Defensivteams in Europa, den FC Bayern interessiert das aber nicht. Zum Champions-League-Auftakt nimmt der Titelverteidiger seinen Gegner auseinander."

Spiegel: "Bayern München deklassiert Atlético Madrid. Atlético Madrid gilt als Abwehrbollwerk - doch der FC Bayern ließ sich nicht aufhalten: Der Titelverteidiger hat zum Auftakt der neuen Königsklassen-Saison gesiegt. Matchwinner war Kingsley Coman."

AZ: "Bayern ballert Atlético weg. Traumstart für den Titelverteidiger! Der FC Bayern gewinnt auch in der Höhe völlig verdient mit 4:0 gegen Atlético Madrid und feiert somit einen mehr als gelungenen Auftakt in die diesjährige Champions-League-Saison! Der Mann des Spiels war erneut Mr. Lisboa Kingsley Coman mit zwei Treffern und einer Vorlage."

RP Online: "Borussia verpasst Überraschungs-Coup in letzter Minute! Borussia Mönchengladbach hat beim Comeback in der Champions League den Traumstart knapp verpasst. Ihre Auftaktspiele hatten die Fohlen bislang immer verloren, 0:3 beim FC Sevilla und 0:4 bei Manchester City. Doch sie hatten bei Inter Mailand mehr im Sinn, als nur eine Klatsche abzuwenden. Es ist den Borussen mit dem 2:2 gelungen. Doch nach ihrem Führungstor durch Jonas Hofmann in der 84. Minute hätten sie mit einem Sieg nach Hause fahren müssen."

WAZ: "Lukaku verhindert Gladbachs Traumstart in die Königsklasse. Im Auswärtsspiel bei Inter Mailand erkämpft sich Gladbach einen Punkt. Fast hätte es sogar zum Sieg gereicht - doch dann kam Romelu Lukaku."

Spanien:

Sport: "Bayern rollt über Atlético! Die Münchner dominierten, waren rücksichtslos vor dem Tor und haben gezeigt, dass sie immer noch in Topform sind. Atlético hatte Möglichkeiten, den Bayern Angst einzujagen, war aber nicht präzise genug."

Mundo Deportivo: "Dieses Atlético ist von Bayern ganz weit weg. Obwohl das Ergebnis etwas hoch ausgefallen ist, hat es den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aufgezeigt. Dieses Atlético-Team ist nicht für Gala-Abende gemacht."

Marca: "Die europäischen Champions bleiben unnahbar. Atlético hat eine halbe Stunde mitgehalten und wurde dann mit der Realität konfrontiert. Eine halbe Stunde lang haben die Mannen von Simeone die beste Version von sich gezeigt, waren kompakt und haben gekämpft. Dann fiel das erste Tor. Der Rest ist Geschichte."

AS: "Zu viel Bayern für dieses Atlético. Die Aufgabe, das deutsche Team zu bezwingen, ist im Moment kompliziert. Die Comans, Müllers, Tolissos und Lewandowskis haben gezeigt, warum Bayern der große Favorit auf die Titelverteidigung ist. Die Deutschen hatten keine Angst, weil sie wussten, wie groß ihr Potenzial ist und wie lang das Spiel für Atlético werden würde."

El Pais: "Der Schlag eines Champions! Bayern bestrafte jeden Fehler im ersten Durchgang, um sich abzusetzen. In der zweiten Halbzeit brachten sie den Job dann zuende. Während die Angriffe von Simeones Team einige Kratzer verursacht haben, waren die von Hansi Flicks Bayern unbestreitbare K.o.-Schläge."

ABC: "Ein Taifun gegen Atlético! Bayern fegt Simeones Team mit präzisem Fußball und tödlichen Schüssen vom Platz."

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Lukaku rettet Inter! Inter hat nicht verzaubert, die Folgen des Derbys und der wenig funkelnde Allgemeinzustand haben für eine wenig überzeugende Vorstellung gesorgt."

Tuttosport: "Lukaku ist nicht genug. Nicht mal seine Taten sind genug, um drei wichtige Punkte zu holen. Zwei Schüsse auf das Tor reichten den Deutschen, um ein wichtiges Unentschieden nach Hause zu bringen."

La Stampa: "Der heilige Lukaku rettet Inter vor der Niederlage. Die Versprechen, Ambitionen und das Personal auf dem Platz ändern sich, aber Inter startet im dritten Jahr in Folge auf gleiche Weise: schüchtern, fast paralysiert und erst in der Lage sich zu schütteln, nachdem es einen Schlag bekommen hat. Dieses Unentschieden hat alle Probleme bestätigt - die in der Defensive und der Identität."

Corriere della Sera: "Inter spielt gegen Gladbach schlechter als im Derby. Es war so kompliziert wie vorhersehbar. Es ist ein gerechtes Resultat. Die Borussia hat nicht die Ambitionen von Inter, sie haben ihr Tempo nicht geändert, aber immerhin haben sie Thuram und Embolo im Angriff. Dieses Inter besteht fast nur aus Lukaku."

England:

Guardian: "Bayern verprügelt Atlético mit 4:0 und eröffnet die Mission Titelverteidigung auf bedrohliche Art und Weise."

BBC: "Brillante Bayern schlagen Atlético. Nur 59 Tage nach dem Titelgewinn in Lissabon war die Mannschaft von Hansi Flick schon wieder in beängstigender Form."

Daily Mail: "Der Mann, der das letzte Tor der letzten Saison erzielte, erzielte in der neuen Saison auch das erste des Titelverteidigers, der Atlético mit bedrohlicher Effizienz vom Platz fegte. Atlético wird in dieser Saison noch viel schlechter spielen und trotzdem gewinnen. Aber diese rücksichtslosen Bayern haben jeden Fehler bestraft."

The Sun: "Tolisso setzte das Ausrufezeichen hinter Bayerns 4:0-Prügel für Atlético. Die deutschen Giganten begannen ihre Mission Titelverteidigung mit dem perfekten Start gegen Diego Simeones Mannschaft."

Österreich & Schweiz:

Blick: "Bayern startet mit Gala in die Königsklasse! Die Spanier schaffen es nicht, gegen den letztjährigen Champions-League-Sieger in Führung zu gehen. Und so sind es dann halt die Bayern, die nach 28 Minuten und einem sensationellen Ball von Joshua Kimmich und eines Treffers von Kingsley Coman vorne liegen."

Basler Nachrichten: "Bayern demütigt Atlético. Unbeeindruckt vom Corona-Wirbel um Serge Gnabry hat der FC Bayern mit einem herausragenden Kingsley Coman zum Start der neuen Champions-League-Saison furios losgelegt."

Krone: "Im Torrausch! Bayern lassen Atlético keine Chance. Champions-League-Titelträger Bayern München ist mit einem klaren Statement in die neue Saison gestartet."

Salzburger Nachrichten: "Der Bayern-Express überrollte Atlético in Champions League!"