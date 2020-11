Löw vor dem Aus? Brisante Telefonkonferenz der DFL-Bosse

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Muss Joachim Löw seinen Platz als Trainer der Nationalmannschaft räumen?

Nach dem Debakel der Nationalmannschaft in Spanien ist die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw entgegen erster Aussagen von Direktor Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Fritz Keller noch immer offen. Am Freitag tagt das Präsidium des Verbandes in einer Videokonferenz und bespricht das weitere Vorgehen.

Laut "Bild" tagt das Gremium seit 14 Uhr. Dem Boulevard-Blatt zufolge herrscht innerhalb das Präsidiums Irritation, da Kellers Rückendeckung für Löw vorher nicht abgestimmt wurde. Dabei kann der 19-köpfige Ausschuss nur gemeinsam den Daumen heben oder senken.

Angeblich sind nun drei Szenarien denkbar: Die erste Variante wäre ein geschlossenes Votum aller Mitglieder für Löw, unabhängig von den vergangenen und kommenden Resultaten der DFB-Elf.

Möglich sei aber auch, dass eine Entscheidung vertagt wird, um Löw zum Rapport zu bitten und seinen Plan für die nächsten Monate aufgezeigt zu bekommen. So war der Verband auch nach der Horror-WM 2018 vorgegangen. Dies soll auch nun wieder die wahrscheinlichste Variante sein.

Als drittes Szenario nennt "Bild" ein unisono beschlossenes, sofortiges Aus für Löw als Bundestrainer. Allzu wahrscheinlich sei dies aber nicht, heißt es in dem Bericht.

Eine Stellungnahme von Seiten des DFB wird noch am Freitag erwartet.

Öffentliche Debatte um Löw in vollem Gange

Nach der desaströsen Vorstellung der DFB-Auswahl beim 0:6 (0:3) gegen Spanien in Sevilla war landesweit eine Debatte um eine Ablösung des zuvor bereits umstrittenen Bundestrainers entstanden.

Während Bierhoff und Keller schnell deutlich machten, dass Löw bis zur EM im kommenden Sommer im Amt bleiben soll, mehrten sich öffentlich Stimmen, die einen Trainerwechsel forderten, darunter auch viele prominente Ex-Profis.

Löw ist seit 2006 für die Nationalmannschaft verantwortlich. Seinen größten Erfolg feierte er 2018 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien.