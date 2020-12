Gladbach will gegen Real den großen Coup landen

APA (dpa)

Gladbach-Coach Marco will gegen Real den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen

Borussia Mönchengladbach mit Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf plant am Mittwoch den großen Coup. Ein Punkt bei dem unter Druck stehenden Real Madrid würde den Tabellenführer von Gruppe B erstmals in die K.o.-Phase der Champions-League bringen. "Wir brauchen eine sehr gute, hervorragende Leistung. Die traue ich meiner Mannschaft zu", sagte Gladbach-Trainer Marco Rose.

Natürlich weiß Rose, was in Madrid auch ohne Zuschauer auf die Borussia zukommt. "Solche Mannschaften funktionieren dann am besten, wenn sie Druck haben. Und den hat Real", sagte Rose, der diesen Umstand schon beim 2:3 in der Vorwoche gegen Inter Mailand schmerzlich zu spüren bekam, als die Borussia den vorzeitigen erstmaligen Einzug in ein Königsklassen-Achtelfinale seit 1977 verpasste. Inter musste gewinnen und gewann.

Real unter Druck

Nun muss Real siegen, um das Achtelfinale aus eigener Kraft zu schaffen. Bei einem Unentschieden haben die Shakhtar Donetsk gewinnt. Dann wäre Real dank des direkten Vergleichs mit den Italienern weiter. "Wir wissen, dass das Spiel das wichtigste bisher ist. Wir werden einfach spielen, als wäre es ein Finale. Und Finali spielt man nicht, man gewinnt sie", tönte Reals Mittelfeldspieler Casemiro vor dem Showdown.

Real scheint angesichts der bisher durchwachsenen Leistung gereizt wie ein Stier in der Arena. Nach unter anderem zwei Niederlagen gegen Shakhtar Donetsk, das gegen Gladbach 0:6 und 0:4 untergegangen war, stehen die Königlichen gedemütigt nur auf Platz drei der Tabelle. Erstmals überhaupt droht in der Champions League das Aus in der Gruppenphase, das für Trainer Zinedine Zidane das Ende als Real-Coach bedeuten könnte.

Abwehrhüne Sergio Ramos wurde eigens für diese Partie fit gemacht. "Es ist eine Stärke von Sergio Ramos, dass er unangenehm ist. Für jeden Gegner", sagte auch Rose beeindruckt über den 34-Jährigen, der sich vor drei Wochen bei Spaniens 6:0 gegen Deutschland verletzt hatte und anschließend bei Real schmerzlich vermisst worden war. "Er ist ein Leader. Er ist einer der Besten aller Zeiten. Wir sind sehr froh, dass er wieder da ist", sagte Casemiro.

apa