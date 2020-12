Reus übt Kritik - und fordert Siegesserie

Imago

Fand nach dem BVB-Sieg auch kritische Worte: Kapitän Marco Reus

Borussia Dortmund siegte am Dienstagabend mit 2:1 in St. Petersburg und holte sich mit dem knappen Erfolg den Gruppensieg in der Champions League. Das Feedback von einigen der BVB-Stars nach der Partie fiel dennoch etwas ernüchternd aus. Die Stimmen zum Spiel.

Marco Reus (BVB-Kapitän) …

… zum Spiel: "Es war eine hart umkämpfte Partie. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei gute Möglichkeiten, standen nicht so kompakt und haben wenig spielerisch hinbekommen. In der zweiten Halbzeit mussten wir Druck machen, weil wir unbedingt Gruppensieger werden wollten. Es war kein schönes Spiel, aber ein dreckiger und wichtiger Sieg."

… zum Gruppensieg: "Es ist wichtig, in der Champions League als Gruppensieger in das Achtelfinale einzuziehen. Wir wussten, dass wir sie nicht spielerisch auseinandernehmen werden. Wir wollten gewinnen, das haben wir geschafft - aber es war nicht glorreich. Es ist wichtig, wenn Erling (Haaland, Anm. d. Red.) nicht da ist, dass wir uns die Aufgaben ein bisschen aufteilen. Da ist die Abstimmung noch nicht ganz da. Es ist wichtig, auch die Spiele in so einer Phase zu gewinnen. Wir haben noch vier Spiele vor der Brust und müssen - wenn möglich - alle gewinnen. Vor allem in der Bundesliga müssen wir oben dranbleiben."

… zum Jahres-Restprogramm: "Wir wollen alle diese Spiele gewinnen. Es wird nicht einfach, aber wir wollen es schaffen."

Axel Witsel (BVB-Siegtorschütze) ...

… zum Spiel: "Es ist sehr gut, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wir hätten in der ersten Hälfte besser sein können. In der zweiten Hälfte wollten wir einfach nur zurückkommen, das Tor machen und auch das zweite Tor für den Sieg schießen."

… zum Gruppensieg: "Wir sind glücklich, weil wir Gruppensieger werden wollten. So ein Sieg ist auch gut für die Moral und gibt uns einen Schub für die Bundesliga. Natürlich war ich auch froh über den Treffer, aber ich habe nicht gejubelt aus Respekt vor dem Klub, weil ich auch eine unglaubliche Zeit hier bei Zenit hatte."

Lukasz Piszczek (BVB-Torschütze) …

… zum Spiel: "Ich habe lange kein Tor mehr geschossen. Es freut mich aber besonders, dass ich in dieser für uns schwierigen Phase getroffen haben und so der Mannschaft helfen konnte. Am Ende haben wir das Spiel sogar gedreht."

… zum Gruppensieg: "Uns allen war bewusst, dass die vergangenen drei Spiele nicht gut gelaufen sind. Wir haben aber weiter hart gearbeitet und wollten unbedingt gewinnen."

Lucien Favre (BVB-Trainer) …

… zum Spiel: "Wir hatten den Pfostenschuss vor der Halbzeit und leider haben wir nicht das Tor gemacht. Wir können nicht immer fünf, sechs Torchancen pro Halbzeit haben. Wir müssen realistischer sein. Zenit ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, wir mussten viel laufen."

… zum Gruppensieg: "Wir sind Tabellenerster und es war ein schweres Spiel. Gegen alle Mannschaften war es schwer. Es hat viel Energie gekostet. Wir haben gewonnen und gekämpft bis zum Schluss."