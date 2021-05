Verlegt! CL-Finale doch nicht in Istanbul

dpa

Wechsel des Austragungsortes des Champions-League-Finales

Die UEFA verlegt das Finale der Champions League am 29. Mai vom Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ins Estádio do Dragão von Porto.

Das Finale der Champions League ist wegen der Corona-Pandemie von Istanbul nach Porto verlegt worden. Das gab die Europäische Fußball-Union bekannt.

Am 29. Mai treffen die englischen Klubs Manchester City und FC Chelsea im Estádio do Dragão aufeinander.

dpa

