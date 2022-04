West Ham im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt

DPPI/DPPI/SID/Francesco Scaccianoce

Halbfinale: West Ham United gegen Eintracht Frankfurt

West Ham United darf weiter vom Europa-League-Triumph träumen. Die Engländer setzten sich im Viertelfinal-Rückspiel bei Olympique Lyon mit 3:0 (2:0) durch und treffen in der nächsten Runde auf Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig bekommt es mit dem schottischen Meister Glasgow Rangers zu tun. Der BVB-Bezwinger setzte sich am Donnerstag im heimischen Ibrox Stadium mit 3:1 (2:0, 2:1) nach Verlängerung gegen den SC Braga durch.

Nach dem 1:1 im Hinspiel gewannen die Londoner das Auswärtsspiel bei Olympique souverän. Bei Lyon stand der Ex-Hamburger Julian Pollersbeck im Tor. Torschützen für West Ham waren Craig Dawson (38.), Declan Rice (44.) und Jarrod Bowen (48.). Bei Olympique saß Ex-Weltmeister Jerome Boateng nur auf der Bank.

Glasgow konnte den Rückstand aus dem Hinspiel (0:1) durch einen Doppelpack von James Tavernier (2., 42.) noch in der ersten Halbzeit drehen. Braga, das den Großteil des Spiels in Unterzahl spielte, rettete sich dank eines späten Tores von David Carmo (83.) zwar noch in die Verlängerung, dort traf dann jedoch Kemar Roofe (101.) zum 3:1-Endstand.

Die Halbfinal-Hinspiele werden am 28. April ausgetragen. RB empfängt dabei zunächst die Rangers in Leipzig, Frankfurt tritt auswärts in London an. Die Rückspiele finden am 5. Mai statt.