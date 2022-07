"Ein abscheulicher Abend": Norwegen im Jammertal

APA/AFP

Teamchef Sjögren musste seine Spielerinnen ordentlich aufmuntern

Norwegen hätte sich auf Augenhöhe mit England messen wollen, herausgekommen ist mit einem 0:8 die höchste Niederlage in der Geschichte der Frauen-EM. "Das ist nicht zu akzeptieren, aber es ist die harte Realität, mit dem wir leben müssen", sagte Stürmerstar Ada Hegerberg. Ihr Team hatte nur in den ersten Minuten dagegenhalten können, das Gegentor von Georgia Stanway (12.) war der Anfang vom Ende. Der EM-Gastgeber steht als erstes Team im Viertelfinale.

>> Spielbericht: England gegen Norwegen

Norwegen matcht sich hingegen am Freitag mit Österreich um den zweiten Aufstiegsplatz in der Gruppe A. Dank des nun klar schlechteren Torverhältnis gegenüber der ÖFB-Auswahl steht die Truppe von Teamchef Martin Sjögren unter Siegzwang. "Die Niederlage wirft uns heftig auf den Boden, aber wir müssen trotzdem die Köpfe oben halten", forderte Hegerberg.

"Jeder fühlt sich verwüstet"

Sie verzichtete darauf, der Abwehr den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. "Es war schwierig die Räume und unsere Box zu verteidigen, es war ein harter Arbeitstag. Wir stecken alle gemeinsam in diesen Schwierigkeiten", sagte die 27-Jährige. Entschuldigungen für diesen Auftritt gebe es keine.

Gründe gibt es schon. Ein früher Elfmeter brachte die Norwegerinnen etwa außer Tritt. "Wir haben dann komplett den Faden verloren. England hat uns für jeden Fehler bestraft, auf diesem Level kann so eine Niederlage passieren, wenn man nicht gut genug auftritt", resümierte Kapitänin Maren Mjelde. Auch für Sjögren war es schwierig, das Erlebte in Worte zu fassen. "Jeder fühlt sich verwüstet. Mir tut es extrem leid für die Spielerinnen, dass sie 0:8 verloren haben in einem Spiel auf das wir so lange hingefiebert haben."

Am Anfang habe man gut gespielt. "Die restlichen 85 Minuten waren grauenhaft, es war ein abscheulicher Abend", betonte der 45-Jährige. England sei zwar sehr stark gewesen. "Wir haben es ihnen aber auch mit sehr blöden Fehlern zu einfach gemacht." Der norwegische Sender TV2 sprach von "einer der dunkelsten Nächte in der Geschichte des Nationalteams". Sjögren will aber nicht die Flinte ins Korn werfen. "Wir müssen die Partie mehr oder weniger vergessen. Das ist nicht einfach, aber wir werden es versuchen", verlautete der Schwede.

Achter Sieg in Folge für England

England wird sich noch lange daran erinnern, der selbst gehaltene EM-Rekord eines 6:0 gegen Schottland von 2017 wurde vor 28.847 Fans überboten. "Der Sieg und wie wir gespielt haben - einfach großartig", betonte Teamchefin Sarina Wiegman. Zum sechsten Mal in den 16 ungeschlagenen Spielen unter ihrer Führung erzielten die "Lionesses" sechs oder mehr Treffer. Achtmal in Folge blieb man siegreich.

Die auch schon gegen Österreich erfolgreich gewesene Beth Mead glänzte mit einem Triplepack. "Wir haben eine unglaublich gute Leistung als Team auf den Platz gebracht", betonte die Arsenal-Stürmerin. "Das vor so einem Publikum bei einer EM zu schaffen ist unfassbar", ergänzte Ellen White. Und Alessia Russo bezeichnete den Abend als "wirklich speziell". Nicht nur der Aufstieg, sondern auch der Gruppensieg ist den Engländerinnen vor dem Duell mit Nordirland nicht mehr zu nehmen. "Wir haben aber noch nichts gewonnen, bleiben am Boden", versicherte Wiegman.

