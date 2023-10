Dänemark und Slowenien auf EM-Kurs

AFP/Ritzau Scanpix/SID/LISELOTTE SABROE

Skov bejubelt einen seiner beiden Treffer

Die dänischen Fußballer nehmen dank Bundesliga-Power Kurs auf die EM in Deutschland.

Das Team von Trainer Kasper Hjulmand bezwang den bislang überraschend starken Außenseiter Kasachstan souverän mit 3:1 (3:0) und bleibt mit 16 Punkten in Gruppe H auf einem Qualifikationsplatz. Der Wolfsburger Jonas Wind (36.) sowie Hoffenheims Robert Skov (45.+1, 48.) mit seinem ersten Länderspiel-Doppelpack seit vier Jahren trafen in Kopenhagen, ehe Yan Worogowski (58.) den Endstand herstellte.

Dank des Leipzigers Benjamin Sesko machte auch Slowenien einen großen Schritt zur ersten EM-Teilnahme seit 2000. Das Team von Trainer Matjaz Kek bezwang den direkten Kontrahenten Finnland in Ljubljana mit 3:0 (2:0) und liegt gleichauf mit Dänemark an der Spitze. Sesko gelang vor der Pause ein Doppelpack (16., Foulelfmeter und 28.), Erik Janza (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.

Finnland und Kasachstan haben mit vier Punkten Rückstand auf das Spitzenduo bei noch drei verbleibenden Spielen dennoch weiter eine kleine EM-Chance. Im Duell der Kellerkinder der Gruppe siegte Nordirland mit 3:0 (2:0) gegen San Marino, das EM-Ticket ist trotzdem unerreichbar.