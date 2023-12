Drama um Newcastle United - Donezk in die Europa League

IMAGO/Mike Egerton

Bitteres Aus für Newcastle United

Bitteres Europapokal-Aus für Newcastle United, vorerst keine Champions League mehr in Hamburg: Während der englische Scheichklub alles verspielte, musste auch Schachtar Donezk das Achtelfinale abhaken. Der ukrainische Meister unterlag beim FC Porto am abschließenden Gruppenspieltag mit 3:5 (1:2) und tritt damit nach der Winterpause in der Europa League an.

Für Schachtar, das seine Europacup-Heimspiele im Volksparkstadion austrägt, reichten die Treffer von Danylo Sikan (29.), ein Eigentor von Eustaquio (72.) sowie Eguinaldo (88.) nicht.

Die Portugiesen, für die der Brasilianer Galeno (9., 43.), Mehdi Taremi (62.), Altstar Pepe (76.) sowie Francisco Conceicao (82.) erfolgreich waren, schnappten sich eines der zwei noch zu vergebenen Tickets für die Runde der letzten 16.

Das andere ging an Paris St. Germain durch das 1:1 (0:0) bei Borussia Dortmund. Newcastle United gab gegen die AC Mailand beim 1:2 (1:0) alles her. Nach der Führung durch Joelinton (33.) schlug Milan mit Christian Pulisic (59.) und Samu Chukwueze (84.) zurück. Damit spielen die Italiener immerhin noch in der Europa League.

Atletico Madrid hält Lazio auf Distanz

In der Gruppe E sicherte sich Atletico Madrid Platz eins mit einem Erfolg im direkten Duell gegen den Zweiten Lazio Rom. Antoine Griezman (6.) und Samuel Lino (51.) trafen.

Zuvor hatte Manchester City am früheren Abend ohne zahlreiche Stars den letzten Schritt zu einer perfekten Gruppenphase gemacht. Mit Ex-Bundesliga-Profi Stefan Ortega Moreno im Tor setzten sich die Engländer 3:2 (1:0) bei Roter Stern Belgrad durch und gewannen auch das sechste Spiel der Vorrunde.

Die Citizens standen bereits vor dem Anpfiff als Gruppensieger vor RB Leipzig fest, die Serben waren bereits ausgeschieden. Die beiden 20-jährigen Micah Hamilton (19.) und Oscar Bobb (62.) sowie Kalvin Phillips (85., Foulelfmeter) trafen für die Mannschaft von Pep Guardiola.