FC Liverpool löst Pflichtaufgabe in Prag

IMAGO/Nigel Keene

Der FC Liverpool setzte sich gegen Sparta Prag durch

Der FC Liverpool darf weiter vom Quadruple zum Abschied von Teammanager Jürgen Klopp träumen. Die Reds gewannen in der Europa League das Achtelfinal-Hinspiel beim tschechischen Meister Sparta Prag locker mit 5:1 (3:0) und können für die Runde der letzten Acht planen.

Alexis Mac Allister verwandelte früh einen Foulelfmeter (6.), Darwin Nunez (25./45.+3) machte schon vor der Pause alles klar. Das 2:0 war Liverpools 1000. Pflichtspieltor unter dem zum Saisonende scheidenden Klopp.

Nach einem Eigentor von Conor Bradley (46.) stellte Luis Diaz (53.) den alten Abstand wieder her, der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (90.+4) setzte den Schlusspunkt. Nach der Pause kam der lange verletzte Top-Stürmer Mo Salah zu seinem Comeback.

Liverpool führt derzeit die englische Premier League an, hat im FA Cup das Viertelfinale erreicht und den Ligapokal bereits gewonnen.

Die AS Rom hält derweil Kurs auf das dritte Europapokal-Endspiel in Folge. Beim 4:0 (2:0) gegen Brighton and Hove Albion trafen Paulo Dybala (12.), Romelu Lukaku (43.), Gianluca Mancini (64.) und Bryan Cristante (68.). Bei den Gästen stand Nationalspieler Pascal Groß in der Startelf.