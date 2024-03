Knöchelbruch: Saisonende für Sturms Sarkaria

APA/ERWIN SCHERIAU

Sarkaria muss nach der schweren Verletzung operiert werden

Vizemeister Sturm Graz muss den Rest der Saison auf Offensivmann Manprit Sarkaria verzichten. Der ÖFB-Teamspieler zog sich am Donnerstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League gegen OSC Lille (0:3) in Graz einen Bruch des Außenknöchels zu und muss operiert werden. Das bestätigte Sturms Sportdirektor Andreas Schicker nach Spielende. Auch eine Teilnahme Sarkarias bei der EM im Sommer in Deutschland ist damit sehr unwahrscheinlich.

"Es tut sehr, sehr weh, weil uns in den nächsten Wochen in der Offensive ein Unterschiedsspieler fehlt", sagte Schicker. "Wir müssen es akzeptieren, er wird die volle Unterstützung kriegen." Sarkaria hatte sich in der 37. Minute bei einem Torschuss verletzt, nachdem ihm Gegenspieler Angel Gomes auf die Füße gerutscht war. Der Kontakt dürfte aber erst nach dem Abschluss erfolgt sein, daher gab es für die Szene auch keinen Elfmeter. Sturm-Trainer Christian Ilzer sprach beim 27-Jährigen von einem definitiven Saisonausfall.

apa