U19- und U17-ÖFB-Team vor schwerer EM-Quali

Bei einem Gruppensieg wäre Österreich bei der U19-EM dabei

Die ÖFB-U19- und U17-Nationalteams stehen vor einem schwierigen Weg zur Europameisterschaft. Um bei den Endrunden im Sommer dabei sein zu können, muss die U19-Mannschaft ihre Gruppe in der Eliterunde von 20. bis zum 26. März gewinnen, dem U17-Team könnte ein zweiter Platz reichen. Dabei wartet auf beide unter anderem Spanien.

Das U19-Team startet am Mittwoch (16.00 Uhr) gegen Kosovo, drei Tage später geht es gegen Slowenien (23.3., 16.00), ehe am 26. März (12.00 Uhr) das abschließende Spiel gegen Favorit Spanien ansteht. "Der Modus ist brutal, du musst das erste Spiel gewinnen, sonst ist es fast vorbei. Es wartet eine enorme Challenge auf uns", sagte Teamchef Oliver Lederer.

Slowenien und Kosovo sieht er auf Augenhöhe, Spanien steht für Lederer über der ÖFB-Auswahl. "Wir haben uns aber in den letzten eineinhalb Jahren auch einen Ruf erarbeitet. Die anderen Teams spielen sicher nicht gerne gegen uns", erklärte der Teamchef. Auf dem Weg in die Eliterunde ließ seine Mannschaft in der ersten Qualifikationsphase unter anderem England hinter sich.

Sollte die ÖFB-Auswahl ihre Gruppe gewinnen, nimmt sie an der U19-Europameisterschaft vom 15. bis zum 28. Juli in Nordirland teil. Neben dem Gastgeber qualifizieren sich die sieben Gruppensieger der Eliterunden.

Parallel dazu nimmt das U17-Nationalteam die letzte Qualifikationsrunde für die EM vom 20. Mai bis zum 5. Juni auf Zypern in Angriff. In der Eliterunde in Wr. Neustadt trifft das Team am Mittwoch (12.00) auf Slowenien, drei Tage später (23.3., 12.00) wartet Norwegen, und zum Abschluss geht es am 26. März (17.00) gegen Spanien. Der Gruppensieger sowie die sieben besten Gruppenzweiten der acht Eliterunden qualifizieren sich für das Turnier.

