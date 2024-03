Ukraine bei der EM dabei - Selenskyj emotional

AFP/SID/Sergei GAPON

Die Ukraine fährt zur EM

Mission erfüllt: Die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft hat ihrem schwer vom Krieg gebeutelten Land den erhofften Lichtblick und große Gefühle beschert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Serhij Rebrow siegte im Playoff-Finale gegen Island verdient mit 2:1 (0:1) und qualifizierte sich für die EM in Deutschland.

"Danke Jungs. Danke an das Team. Für große Emotionen für das ganze Land. Für einen wichtigen Sieg. Wir haben wieder einmal bewiesen: Wenn Ukrainer in Schwierigkeiten stecken, geben sie nicht auf und kämpfen weiter, bis sie gewinnen. In Zeiten, wo die Feinde versuchen, uns zu zerstören, zeigen wir jeden Tag, dass wir da sind und da sein werden", schrieb Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Instagram.

Albert Gudmundsson brachte Island im Stadion Miejski in Breslau/Polen, wo die Partie wegen des russischen Angriffskrieges stattfand, in Führung (30.). Doch die überlegene Ukraine zeigte vor 40.000 Zuschauern Moral.

Viktor Zygankow (54.) glich aus, Chelsea-Star Mychajlo Mudryk sorgte für den umjubelten Siegtreffer (84.).

Bei ihrer vierten EM-Teilnahme startet die Ukraine am 17. Juni gegen Rumänien in München. Zudem geht es in Gruppe E gegen Belgien und die Slowakei. Island verpasste dagegen sein drittes großes Turnier.

Rebrow hatte schon vor der Partie die große Bedeutung unterstrichen: "Ich hoffe, dass unsere Mannschaft den Menschen in der Ukraine etwas Positives vermitteln kann." Die Mission sei, "zu zeigen, dass wir noch leben, dass wir noch gegen die Russen kämpfen, dass wir noch Unterstützung aus Europa brauchen".

Die Ukraine hatte sich im Halbfinale mit 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina durchgesetzt. Island besiegte Israel mit 4:1.