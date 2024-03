Koeman kritisiert "absurde" Kader-Reduzierung

Tom Weller, dpa

Der niederländische Verband plant wohl einen Vorstoß für einen 26-Mann-Kader bei der EM

Der niederländische Fußball-Nationaltrainer Ronald Koeman hat die UEFA für die Reduzierung der Kader bei der Europameisterschaft von 26 auf 23 Profis kritisiert.

Bei der letzten EM-Endrunde 2021 und der WM 2022 waren coronabedingt Aufgebote mit mehr Spielern als zuvor üblich erlaubt. Dies gilt für das anstehende Turnier in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) nicht mehr.

"Nicht 26 Leute auswählen zu können, ist sehr merkwürdig. Das ist absurd, dass man auf 23 zurückgeht. Mein Kollege sieht das auch so", sagte Koeman am späten Dienstagabend nach der 1:2-Niederlage seines Teams gegen Deutschland.

Niederlande erwischt schwere WM-Gruppe

Der 61 Jahre alte Bondscoach deutete sogar an, dass sein Verband dagegen einen Vorstoß unternehmen wolle. "Wenn ganz viele Länder das zusammen machen, denke ich, dass sie beim Verband darauf hören sollten", sagte Koeman in Frankfurt. Ihm gehe es dabei nicht darum, sich als Trainer vor schwierigen Personalentscheidungen zu drücken.

"Man hat heutzutage mehr mit Verletzungen zu tun. Es geht um die Belastbarkeit der Spieler", sagte Koeman. Bei der EM hat sein Team eine anspruchsvolle Gruppe zu meistern. Los geht es für die Niederlande am 16. Juni in Hamburg gegen Polen.

Danach warten am 21. Juni in Leipzig Frankreich und zum Gruppenabschluss am 25. Juni in Berlin Österreich. Sicher ins Achtelfinale kommen die beiden besten Teams der Gruppe. Auch als Dritter besteht die Chance auf ein Weiterkommen.