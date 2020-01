Neu auf weltfussball: 10.000 Länderspiele aus 150 Jahren

imago stockpeople

Helmut Rahn (l.) scheitert am Keeper Inaki Eizaguirre (r.) (28.12.1952)

Die weltfussball-Datenbank hat Zuwachs bekommen: Ab sofort findet ihr sämtliche historische Länderspiele aller europäischen Nationalmannschaften aus 150 Jahren Länderspielgeschichte auf unseren Seiten – 10.000 Spiele mit Aufstellungen, Torschützen, Wechseln und vielen Statistiken.

Das erste Aufeinandertreffen zweier Nationalmannschaften gab es am 30. November 1872 – England, das Mutterland des Fußballs, trennte sich 0:0 vom Nachbarn Schottland – danach dauerte es noch mehr als 35 Jahre, bis auch eine deutsche Nationalmannschaft erstmals zu einem offiziellen Ländervergleich antrat. Das Spiel gegen die Schweiz am 5. April 1908 ging mit 3:5 ebenso verloren wie die darauffolgenden drei Partien.

>> Schottland - England am 30. November 1872

>> Schweiz - Deutschland am 5. April 1908

Die Anfänge des internationalen Fußballs könnt ihr ab sofort ebenso auf weltfussball finden, wie legendäre Siege, unvergessene Niederlagen oder Meilensteine der Länderspielgeschichte. Die Länderspiele der 55 aktuellen UEFA-Verbände haben wir ebenso aufgenommen, wie die Matches inzwischen nicht mehr existierender Nationalteams (z.B. UdSSR, Saarland oder Jugoslawien).

Wie finde ich die Partien?

a) über den Wettbewerb

Die Länderspiele lassen sich einerseits über die Wettbewerbe WM, WM-Qualifikation, EM, EM-Qualifikation oder Freundschaftsspiele ansurfen. Die Freundschaftsspiele des Jahres 1982 findet ihr z.B. über den Pfad 'Weltweit' > Freundschaft > Spielplan > 1982'.

>> alle Freundschaftsspiele 1982

b) über die Nationalmannschaft

Die Profilseiten der Nationalmannschaften lassen sich über das Suchfeld links oben finden. Wichtig: Nach der Eingabe des Landes muss der Suchparameter auf 'Mannschaft' umgestellt werden. Der weitere Pfad z.B. zu den Freundschaftsspielen des gesuchten Nationalmannschaft lautet: 'Termine & Ergebnisse > 1982'.

>> alle Länderspiele der englischen Nationalmannschaft 1982

Fehler gefunden?

Die Daten zu den Spielen und den Spielern aus den vielen Jahrzehnten haben wir aus diversen Quellen zusammengetragen. Auch wenn wir versucht haben, alle Aufstellungen mit größtmöglicher Sorgfalt zusammenzutragen, ist uns sicherlich der eine oder andere Fehler unterlaufen.

Sollten euch falsche oder fehlende Daten, Namensverwechselungen oder ähnliches auffallen, dann meldet sie uns doch bitte. Auf jeder Seite auf weltfussball findet ihr ganz unten links einen Link 'Fehler melden' über den ihr uns auf Fehler aufmerksam machen könnt – gerne auch mit Hinweis auf eure Quelle.