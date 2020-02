28 Millionen Ticketwünsche: Rekordnachfrage für EM-Karten

Alexander Demianchuk via www.imago-images.de

Für die erste paneuropäische EM sind 2,5 Millionen Eintrittskarten erhältlich

Die Fans haben mit mehr als 28 Millionen Ticketwünschen für die EURO 2020 (12. Juni bis 12. Juli) für einen Rekord gesorgt. Das gab die UEFA am Freitag bekannt. Für die erste paneuropäische EM in zwölf Ländern sind allerdings nur 2,5 Millionen Eintrittskarten erhältlich.

Beim Verkauf für die Fans der qualifizierten Mannschaften im Dezember wurden 8.977.427 Karten beantragt und damit mehr als dreimal so viele wie in der gleichen Phase vor der EURO 2016. Damit beträgt die Gesamtzahl der Anfragen 28,3 Millionen, sie ist doppelt so hoch wie vor vier Jahren.

64 Prozent der Kartenanträge kamen aus den Gastgeberländern. Für das Finale am 12. Juli im Londoner Wembley-Stadion meldeten sich 714.000, für das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich am 16. Juni in München 710.000 Interessenten.