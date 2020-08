Wolfsburg draußen, Inter im Finalturnier

SERGEI SUPINSKY, APA

Für den VfL Wolfsburg hieß es im EL-Achtelfinale: Endstation

Der VfL Wolfsburg verliert das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Shakhtar Donetsk mit 0:3, alle Tore fallen erst in den Schlussminuten. Inter Mailand wirft Getafe aus dem Bewerb.

Manchester United, Inter Mailand, FC Kopenhagen und Schachtar Donezk haben sich am Mittwochabend für das Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen qualifiziert. Die "Red Devils" ließen beim 2:1 gegen den LASK nichts anbrennen und treffen nun im Viertelfinale am Montag in Köln auf Kopenhagen.

Die Dänen siegten in ihrem Achtelfinal-Rückspiel daheim gegen den türkischen Meister İstanbul Başakşehir 3:0 und machten damit ein 0:1 aus dem Hinspiel wett. Inter traf indes in Gelsenkirchen in einem Entscheidungsspiel auf Getafe, da bereits das Hinspiel im März aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Romelu Lukaku (33.) sorgte beim 2:0 der Mailänder mit seinem 30. Saisontor für die Führung seines Teams, Christian Eriksen (83.) besorgte kurz nach seiner Einwechslung die Entscheidung. Getafe ließ vom Elferpunkt die Chance auf den Ausgleich aus, Jorge Molina schoss am Gehäuse vorbei (76.).

Oliver Glasner scheitert mit Wolfsburg an Shakhtar Donetsk

Der VfL Wolfsburg ist gescheitert. Nach der 1:2-Niederlage gegen Shakhtar Donetsk verlor der deutsche Bundesligist unter Trainer Oliver Glasner auch in Kiew mit 0:3. Alle Tore der Ukrainer fielen in den letzten Spielminuten. Xaver Schlager spielte bei den Wolfsburgern durch. Diese waren weit davon entfernt, ihre Heimniederlage noch einmal wettmachen zu können. Spannend wurde es nur nach 65 Minuten, als der Schiedsrichter zunächst Elfmeter für Wolfsburg nach einem Foul an João Víctor gab, diese Entscheidung nach VAR-Studium aber zu einem Freistoß außerhalb des Strafraums abänderte.

Am Donnerstag folgen die übrigen Achtelfinal-Partien. Bayer Leverkusen spielt gegen die Glasgow Rangers (Hinspiel 3:1), Eintracht Frankfurt beim FC Basel (0:3) und Wolverhampton gegen Olympiakos Piräus (1:1). In einem Entscheidungsspiel trifft der FC Sevilla in Duisburg auf die AS Roma.

