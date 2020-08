Barca feiert Messi-Tor "vom anderen Planeten"

Enric Fontcuberta via www.imago-images.de

Lionel Messi (M.) erzielte ein Traumtor

Lionel Messi hat den FC Barcelona beim 3:1 gegen die SSC Neapel ins Viertelfinale der Königsklasse geführt. Dort wartet der FC Bayern.

Die kurze Nachricht wirkte wie eine Drohung. "Wir sehen uns in Lissabon", schrieb Lionel Messi in den sozialen Netzwerken mit Blick auf das Viertelfinale in der Champions League gegen Bayern München am Freitag (21:00 Uhr). Dass es zum Gigantenduell gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister kommt, hatte der FC Barcelona in erster Linie seinem Kapitän zu verdanken.

Der Superstar präsentierte sich beim 3:1 (3:1) im Achtelfinal-Rückspiel gegen den italienischen Pokalsieger SSC Neapel (Hinspiel: 1:1) in Gala-Form. Einen Treffer erzielte Messi in seiner unnachahmlichen Art selber (23.), den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 durch Luis Suárez (45.+1) holte der 33-Jährige heraus. Da geriet auch sein Trainer Quique Setien ins Schwärmen. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski habe in dieser Saison in der Königsklasse zwar schon 13 Tore erzielt, so Setien, aber "wir haben den besten Spieler der Welt bei uns".

Einen kurzen Schreckmoment musste dieser aber überstehen. Als Messi Neapels Kalidou Koulibaly vor dem Elfmeter im Strafraum den Ball abnahm, traf ihn dieser mit einem heftigen Tritt an der Wade. Die Ausführung des Elfmeters überließ der Argentinier daher Suarez, doch Setien gab nach dem Schlusspfiff Entwarnung: "Wir müssen ihn behandeln, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem gibt."

Probleme hatte Neapels Defensive mit Messi genug. Vor dem 2:0 ließ sich Messi auch von drei Gegenspielern nicht entscheidend aufhalten und schlenzte den Ball dann in Bedrängnis zu seinem 115. Tor in der Champions League sehenswert ins Netz. "Ein Wahnsinns-Tor von einem anderen Planeten", titelte die spanische Sporttageszeitung "AS".

Es sind Szenen wie diese, die Barca um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen für das Duell mit den formstarken Bayern Hoffnung geben. "Wir können optimistisch in das Spiel gehen", sagte Setien. Es werde kompliziert, aber: "Es gibt keinen Favoriten. Wir werden ein großartiges Spiel sehen."

Nach dem verpassten Meistertitel und dem vorzeitigen Aus im spanischen Pokal will Barca die Saison mit dem sechsten Triumph im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb retten. "Die Fans verlieren allmählich die Geduld, wenn wir ihnen nichts präsentieren", hatte Messi nach dem frustrierenden Ende der Meisterschaft erklärt. Die Zeit haben die Stars offenbar genutzt, "um den Kopf frei zu bekommen", so Messi.

Der Sieg gegen Neapel war verdient. Der Führungstreffer durch Clement Lenglet (10.) gab Sicherheit. Das Gegentor von Lorenzo Insigne (45.+5, Foulelfmeter) war nur ein Schönheitsfehler. Setien lobte danach die "mentale Veranlagung" seines Teams - und Messi dachte schon an Lissabon und die Bayern.