Europacup: Lostage für Quartett aus Österreich

BARBARA GINDL, APA

RB-Coach Jesse Marsch freut sich auf eine neue Europacupsaison

Anfang der Woche erfahren Österreichs Vertreter in der Europacup-Qualifikation ihre nächsten Gegner.

Österreichs Vertreter erfahren zu Wochenbeginn ihre Gegner in der Europacup-Qualifikation. Die Auslosung der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation mit Rapid geht am Montag in Nyon über die Bühne. Das folgende Playoff um den Einzug in die Königsklasse, in dem auch Meister Salzburg einsteigt, wird bereits am Tag darauf ebendort ausgelost (jeweils 12:00 Uhr).

Rapid ist ungesetzt. Es wartet mit Benfica Lissabon, Dynamo Kiew oder KAA Gent daher eine schwierige Aufgabe. Die Entscheidung erfolgt wegen der Verschiebungen durch die Coronavirus-Pandemie am 15. oder 16. September in einem Spiel. Einzig das CL-Playoff wird Ende September in Hin- und Rückspiel entschieden. Dort erweitert sich das Feld möglicher Rapid-Gegner um FK Krasnodar, PAOK Saloniki und AZ Alkmaar.

Salzburg trifft im Playoff als gesetztes Team auf einen Sieger der dritten Qualifikationsrunde im Meisterweg. Die unangenehmsten möglichen Gegner sind wohl Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad und Maccabi Tel Aviv. An den Israelis waren die Salzburger im Kampf um den Einzug in die Königsklasse 2009 gescheitert, an den Serben 2018. Dazu könnte es für die "Bullen" auch gegen Ferencváros Budapest, Molde FK (NOR), FC Midtjylland (DEN), Qarabağ Ağdam (AZE) oder Dinamo Brest (BLR) gehen.

Europa League: WAC im Hauptbewerb, Hartberg und LASK gesetzt

Im Vorjahr war Salzburg direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert. Davor war der Klub seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 elfmal in der Qualifikation für die Königsklasse ausgeschieden. Bei einem Aus in der dritten Runde oder im Playoff wechseln Rapid und Salzburg in die Gruppenphase der Europa League. Dort ist der Liga-Dritte WAC bereits Fixstarter.

In der Europa-League-Qualifikation treten der TSV Hartberg und der LASK an. Die Hartberger sind bei ihrem Europacup-Debüt in der zweiten Qualirunde (Auslosung am Montag) gesetzt, die Linzer in der dritten Runde (Auslosung am Dienstag/jeweils 13:00 Uhr) ebenso. Um in die Gruppenphase einzuziehen, muss Hartberg ab 17. September insgesamt drei Runden überstehen, der LASK ab 24. September zwei. Die Entscheidung über den Aufstieg erfolgt in der Europa-League-Qualifikation ausschließlich in einer Partie.

apa