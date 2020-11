Gregoritsch freut sich auf Arnautović

APA (Archiv)

Gregoritsch freut sich über die Rückkehr von Arnautovic

In den sieben Länderspielen seit Marko Arnautovićs bisher letztem Nationalteam-Einsatz hat sich im ÖFB-Angriff einiges getan. Adrian Grbić und Saša Kalajdžić kamen neu in die Mannschaft, Michael Gregoritsch etablierte sich in Abwesenheit des China-Legionärs nicht nur wegen seiner Nations-League-Tore gegen Norwegen und Nordirland als Einser-Stürmer. Auch wenn dieser Rang demnächst wieder verloren gehen könnte, freut sich Gregoritsch über die Rückkehr von Arnautović.

"Er ist sehr wichtig, weil er in der Mannschaft vorangeht und ein Führungsspieler ist. Er hat unglaubliche Power und kann uns noch einmal eine ganz andere Qualität geben." Die Abhängigkeit von Arnautović sei aber nicht mehr so groß wie in vergangenen Zeiten, betonte Gregoritsch. Mit Kalajdžić sei ein groß gewachsener Angreifer hinzugekommen, der in der deutschen Bundesliga Treffsicherheit zeigte. Grbić wiederum scorte in seinen fünf Länderspielen schon zweimal. "Konkurrenzkampf ist immer gut. Wir haben in den letzten Lehrgängen bewiesen, dass wir einspringen können, wenn Marko nicht da ist", erklärte Gregoritsch.

Auch Teamchef Franco Foda bewertet diese Situation positiv. "Wir haben jetzt mehrere Variationsmöglichkeiten in unserem Spiel. Das ist natürlich schön für einen Trainer", sagte der Deutsche.

apa