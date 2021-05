DFB-Fahrplan nimmt Formen an

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Die Nationalmannschaft testet vor der Euro

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Anstoßzeiten für die letzten beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft vor der EM bekannt gegeben.

Die Begegnung gegen Dänemark wird am 2. Juni in Innsbruck um 21:00 Uhr angepfiffen, die Generalprobe gegen Lettland in Düsseldorf am 7. Juni beginnt um 20.45 Uhr.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2021:

2. Juni 2021 in Innsbruck: Deutschland - Dänemark (Länderspiel, 21:00 Uhr)

7. Juni 2021 in Düsseldorf: Deutschland - Lettland (Länderspiel, 20:45 Uhr)

15. Juni 2021 in München: Frankreich - Deutschland (EM-Vorrunde, 21:00 Uhr)

19. Juni 2021 in München: Portugal - Deutschland (EM-Vorrunde, 18:00 Uhr)

23. Juni 2021 in München: Deutschland - Ungarn (EM-Vorrunde, 21:00 Uhr)

2. September 2021: Liechtenstein - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr)

5. September 2021: Deutschland - Armenien (WM-Quali, 20:45 Uhr)

8. September 2021: Island - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr)

8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien (WM-Quali, 20:45 Uhr)

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr)

11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein (WM-Quali, 20:45 Uhr)

14. November 2021: Armenien - Deutschland (WM-Quali, 18:00 Uhr)