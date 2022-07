Dänemark-Star gibt Entwarnung nach Kopf-Verletzung

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Pernille Harder verletzte sich im EM-Spiel gegen Finnland

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft kann im Kampf um das EM-Viertelfinale mit Kapitänin Pernille Harder planen.

Die Rekordtorschützin gab einen Tag nach ihrer Kopfverletzung beim 1:0-Arbeitssieg in der deutschen Gruppe B gegen Finnland Entwarnung.

"Es geht mir gut, richtig gut", sagte die frühere Wolfsburgerin am Rande des Trainings am Mittwoch.

Sie habe ein bisschen Kopfschmerzen gehabt, aber "glaube ganz sicher", dass sie im Gruppenfinale gegen Spanien am Samstag (21:00 Uhr) in Brentford spielen könne: "Ich kann versichern, dass ich okay bin."