UEFA: Potenzial im Frauenfußball grenzenlos

APA/TOBIAS STEINMAURER

Kessler ortet riesiges Potenzial im Frauenbereich

Die UEFA sieht nach der EM in England in den nächsten zehn Jahren ein großes Wachstumspotenzial im Frauenbereich. Der kommerzielle Wert des Club-und Ligenfußballs könne bis 2033 von derzeit 116 um das Sechsfache auf 686 Millionen Euro ansteigen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten UEFA-Bericht. Der Frauenfussball habe mit dem neuen Format in der Champions League und der zunehmenden Professionalisierung der Ligen große Fortschritte gemacht.

"Der Frauenfußball befindet sich auf einem unglaublich aufregenden Weg, wobei Wachstum in fast allen Kennzahlen und bei allen unseren Interessengruppen in ganz Europa zu beobachten ist", sagte Nadine Kessler als UEFA-Frauenfussballchefin: "Das Potenzial des Frauenfussballs ist grenzenlos und wir glauben, dass wir auf dem besten Weg sind, den Frauenfußball zu Höhen zu führen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren."

Der Wert der Medienrechte könne dabei bis 2033 von 35 auf 256 Millionen Euro steigen. Beim Club-Sponsoring sei in zehn Jahren eine Summe von insgesamt 295 Millionen Euro möglich, was dem Vierfachen des heutigen Werts entspricht. Auch die Fangemeinde könne in diesem Zeitraum von 144 auf 328 Millionen Anhänger steigen.

