ÖFB-Teamcamps auch im Juni und September in Windischgarsten

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Diesen Weg in Windischgarsten wird das ÖFB-Team noch öfter beschreiten

Österreichs Nationalteam wird in diesem Jahr noch zwei weitere Trainingslager in Windischgarsten absolvieren. Sowohl im Juni als auch im September wird sich die ÖFB-Auswahl im Nationalpark Resort Dilly auf Partien in der EM-Qualifikation vorbereiten. Das bestätigte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, am Dienstagnachmittag am Rande eines öffentlichen Trainings auf dem Trainingsplatz des Hotels. Rund 500 Schaulustige waren vor Ort.

Das ÖFB-Team absolviert in Windischgarsten diese Woche die Vorbereitung auf die Auftaktspiele der EM-Quali am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) gegen Aserbaidschan und am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Estland jeweils in Linz. Zum folgenden Länderspiel am 17. Juni in Brüssel gegen Belgien reist man per Charter aus Linz - ebenfalls nach einem Camp in der oberösterreichischen Pyhrn-Priel Region. Aus Belgien geht es laut Neuhold direkt weiter nach Wien, wo am 20. Juni im Ernst-Happel-Stadion das Heimspiel gegen Schweden steigt.

Auf das Auswärtsspiel in Schweden am 12. September wollen sich die Österreicher neuerlich in Windischgarsten vorbereiten. Davor ist ein Heim-Testspiel gegen einen kleineren Gegner - im Gespräch ist die Republik Moldau - geplant. Dieses könnte laut Neuhold neuerlich in Linz stattfinden, zumal der Vorverkauf für das Auftakt-Doppel in der neuen Raiffeisen Arena ausgezeichnet verlaufen ist. "Bis jetzt war alles wunderbar", sagte Neuhold. Eine endgültige Entscheidung für den September-Standort werde dennoch erst nach den März-Länderspielen fallen.

Zur Rückkehr ins Dilly Resort hat sich der ÖFB dagegen bereits bekannt. "Es ist ein sehr gutes Gesamtangebot", meinte Neuhold. Das Hotel, in dem im Sommer etwa auch Eintracht Frankfurt regelmäßig trainiert, habe zuletzt noch einmal massiv in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Zwei Trakte stehen der ÖFB-Auswahl von Ralf Rangnick exklusiv zur Verfügung - mit allen Zimmern, Meetingräumen und Speiseräumlichkeiten. Dazu kommen zwei hoteleigene Rasen-Trainingsplätze.

"Das sind alles Argumente, die zur Entscheidung geführt haben, das ein Stück weit als unsere Homebase für 2023 zu verwenden", erklärte Neuhold. Zwei weitere Lehrgänge stehen im Oktober und November an. Im Burgenland - der Tourismusverband ist seit 25 Jahren Partner des ÖFB - ist bisher keiner fixiert. Langfristig soll das Nomadentum des Verbandes mit einem eigenen Trainingszentrum in Wien-Aspern beendet werden. Das Projekt befindet sich nach einem Grundsatzbeschluss des ÖFB-Präsidiums in der Planungsphase.

