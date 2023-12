Alaba: "Eine der größten Herausforderungen"

APA/EVA MANHART

Alaba hofft auf Comeback noch vor EM

David Alaba hat sich knapp zwei Wochen nach seiner schweren Knieverletzung zu Wort gemeldet. "Es hat eine Weile gedauert, um zu verarbeiten, was letzte Woche passiert ist", schrieb Österreichs Abwehrstar am Freitag auf Instagram. "Ich bin schon einigen Herausforderungen in meiner Karriere gegenüber gestanden, aber diese ist wohl eine der größten bisher."

Alaba hatte sich am 17. Dezember im Ligaspiel von Real Madrid gegen Villarreal einen Kreuzbandriss zugezogen. Er droht die EM in Deutschland im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli) zu verpassen. Zu einer möglichen Ausfallzeit machte Real nach der Knieoperation des Wieners in Innsbruck keine Angaben. Im Normalfall beträgt die Zwangspause nach einer derartigen Verletzung rund sechs Monate.

Alaba bekräftigte, dass er die Herausforderung nicht nur annehmen werde. "Sondern ich werde mich ihr stellen und werde auf den Gipfel dieses Berges kommen". Er danke seinen Teamkollegen, Real, seinen Freunden und der Familie für die Unterstützung.

apa