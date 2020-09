U21-Team peilt Pflichtsieg gegen Albanien an

APA

Peter Schöttel übernimmt für Werner Gregoritsch die Betreuung

Vor dem Hit gegen England nächste Woche sollen im EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien die drei Punkte auf das Konto der österreichischen U21-Auswahl wandern.

Wie Österreichs A-Team bestreitet auch die U21-Auswahl am Freitag das erste Spiel in diesem Kalenderjahr. In Ried sollen im Rennen um die Teilnahme an der EM-Endrunde 2021 gegen Albanien (18:30 Uhr) drei wichtige Zähler eingefahren werden. Teamchef Werner Gregoritsch fehlt, nachdem er vor einer Woche einen leichten Herzinfarkt erlitten hatte. Peter Schöttel übernimmt die Betreuung.

Das Hinspiel in Albanien gewannen die Österreicher klar mit 4:0. Maximilian Wöber und Christoph Baumgartner sind aber mittlerweile ins A-Team aufgerückt, Kevin Danso fehlt aufgrund einer Verletzung. Schöttel berief mit Yusuf Demir (Rapid), Christoph Klarer (Southampton), Robert Ljubicic (St. Pölten), David Schnegg (WSG Tirol) und Dominik Reiter (LASK) fünf Debütanten ein. Der lange verletzte Mönchengladbach-Legionär Hannes Wolf ist erstmals seit über einem Jahr wieder dabei.

"Wir haben in den zurückliegenden Tagen fokussiert und hart gearbeitet. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren, unsere Stärken ausspielen und von der ersten Minute an konzentriert sein", forderte ÖFB-Sportdirektor Schöttel. Österreich liegt in der Gruppe nach vier Siegen aus fünf Spielen punktegleich mit Spitzenreiter England auf Platz zwei. Die Briten sind nach bisher vier Partien makellos. Albanien hat von sechs Spielen bei nur einem Erfolg drei verloren. Für die Endrunde in Slowenien und Ungarn qualifizieren sich die Sieger sowie die fünf besten Zweiten der neun Gruppen.

