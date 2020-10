WAC-Kapitän Liendl ist EL-Spieler der Woche

GEPA pictures/ Pro Shots

Michael Liendl blüht im Alter von 35 Jahren noch einmal so richtig auf

Mit einem Dreierpack hat Michael Liendl den Wolfsberger AC zum sensationellen 4:1-Auswärtssieg bei Feyenoord Rotterdam geführt. Für seine Leistung wird er zum Spieler der Woche in der Europa League geehrt.

Vergangenen Sonntag musste sich Michael Liendl an seinem 35. Geburtstag noch über eine Last-Minute-Niederlage seines Wolfsberger AC gegen Rapid ärgern, am Donnerstag durfte er in Rotterdam dafür umso ausgelassener nachfeiern.

Mit dem 4:1-Sieg bei Feyenoord übernahmen die Lavanttaler die Führung in ihrer Europa-League-Gruppe, Kapitän Liendl steuerte zum Triumph gleich drei Tore bei. In der Anfangsphase traf der Spielmacher zweimal nach vermeintlichen Fouls an Christopher Wernitznig vom Elfmeterpunkt, nach einer Stunde dann auch mit einem überlegten Flachschuss ins rechte Eck.

Wolfsberg's hat-trick hero Michael Liendl picks up the award 🎩🏅



🌟 Michael Liendl

⭐️ Elvis Manu

⭐️ Donyell Malen

⭐️ El Fardou Ben Nabouhane@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30. Oktober 2020

Für seine Leistung im leeren De-Kuip-Stadion an der niederländischen Küste wurde Liendl zum Spieler der Woche in der Europa League gewählt. Ebenfalls nominiert waren Ludogorets-Stürmer Elvis Manu, dessen drei Tore für Razgrad gegen den LASK zu wenig waren, Donyell Malen, der PSV Eindhoven mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg bei Omonia Nikosia schoss, und El Fardou Ben von Roter Stern Belgrad, der zum 5:1-Erfolg über Slovan Liberec zwei Tore und einen Assist beisteuerte.

