Bella Kotchap kehrt zur U21 zurück

via www.imago-images.de

Armel Bella Kotchap steht der U21 wieder zur Verfügung

Auf die U21 wartet nach dem Pflichtsieg gegen Lettland das Topspiel in Israel. Gegen den direkten Verfolger steht das EM-Ticket auf dem Spiel.

Antonio Di Salvo blickte nach dem Pflichtsieg gegen Lettland schon auf das nächste Abenteuer. "Israel - das ist eine besondere Reise, schon aufgrund der Geschichte", sagte der DFB-Trainer, ehe er am Samstag in den Flieger nach Tel Aviv stieg. Im Gepäck hatte er die zurückeroberte Tabellenführung der deutschen U21-Auswahl, die er am Dienstag beim härtesten Verfolger unbedingt verteidigen will.

Schon mit einem Remis würde Titelverteidiger Deutschland einen großen Schritt in Richtung EM 2023 machen. "An der Situation hat sich nicht viel geändert, es ist immer noch sehr eng. Wir wissen, dass wir jedes Spiel hochkonzentriert angehen müssen - schließlich wollen wir auch in Israel gewinnen", sagte Di Salvo über den Kampf um Platz eins, der das Ticket zur Endrunde garantiert.

Wie Siege in Israel gehen, weiß Di Salvo nur zu gut: Schon im November 2017 war er mit der U21 vor Ort, damals noch als Assistent von Stefan Kuntz. "Da ging es ganz schön hitzig zur Sache", sagte der 42-Jährige über das hart erkämpfte 5:2. Ein ähnliches Ergebnis würde er nun mit Kusshand nehmen, würde dies doch die fast sichere Qualifikation für die EM bedeuten.

Burkhardt soll DFB-Team anführen

Grundlage für die gute Ausgangsposition war das 4:0 (3:0) gegen Lettland in Aachen, durch das Deutschland in Gruppe B wieder zwei Punkte vor dem Rivalen liegt. "Nun geht es mit einem guten Gefühl nach Israel. Wir haben uns Selbstvertrauen geholt und hoffen, dass wir das Spiel gewinnen können", sagte Kapitän Jonathan Burkhardt, der am Tivoli mit zwei Toren und einer Vorlage erneut stark aufspielte.

Routinier Burkhardt soll die nach den zahlreichen Ausfällen völlig neu zusammengestellte deutsche Mannschaft auch in Israel anführen. "Wir brauchen ihn. Jonny ist in der Lage, sofort aufzudrehen und für Torgefahr zu sorgen", sagte Di Salvo über seinen vielleicht wichtigsten Mann. Das Lettland-Spiel war der beste Beweis.

Und so stieg das deutsche Team nach dem obligatorischen Coronatest voller Zuversicht in den Flieger nach Israel, mit an Bord war auch Innenverteidiger Armel Bella Kotchap nach überstandener Corona-Infektion. In Israel ist unter anderem ein Treffen mit dem Holocaust-Überlebenden Zvi Cohen geplant. "Das wird sicher interessant für die Mannschaft", sagte Di Salvo, der gerne noch mehr vom Land gesehen hätte - Corona verhindert das aber.