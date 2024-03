Nagelsmann und Völler schwärmen von DFB-Rückkehrer Kroos

IMAGO/Marc Schueler

Toni Kroos überzeugte bei seiner DFB-Rückkehr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Ausrufezeichen in Lyon gesetzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Frankreich verdient mit 2:0 (1:0). Die Stimmen:

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Großes Kompliment an die Mannschaft. Die ersten 25 Minuten waren sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben wir uns nochmal gesteigert. Ich bin sehr, sehr zufrieden auch mit der Art und Weise, wie uns reingehauen haben. Das war ein Topspiel. Toni Kroos war unfassbar. Er war Taktgeber, hat unglaublich viel gearbeitet. Er gibt den anderen Spielern so viel Sicherheit."

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Das hat schon nach ein paar Sekunden unglaublichen Spaß gemacht. Das war mit das Beste, was wir in den letzten Jahren gespielt haben. Dieser Sieg war verdient. Wir waren in der zweiten Halbzeit souverän. Das hat richtig gut getan. Die Rückkehr von Toni Kroos war wichtig, er hat das von Anfang an unglaublich gemacht."

Toni Kroos: "Wir können sehr zufrieden sein. Wir haben einen guten und wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Es war eine Chance, sich Richtung EM ein gutes Gefühl zu holen. Es wurde einiges geändert. Es war die Frage, ob diese Veränderungen so schnell fürchte tragen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und konnten das super mitnehmen in das Spiel. Wenn ich Maxi Mittelstädt sehe, wie abgeklärt der das gemacht hat in seinem ersten Länderspiel, das ist absolut hervorzuheben. Die Standardtrainer hatten genug Zeit, sich in den vier Monaten etwas auszudenken. Das war geplant, ja."

Kai Havertz: "Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wir haben das Spiel gut kontrolliert, wir sind froh, gegen einen solchen Gegner zu gewinnen. Wir haben mit dem Ball super gespielt, keiner hat sich versteckt, jeder hat sich getraut, an den Ball zu kommen. Das hat es leicht gemacht, zwischen den Linien zu spielen."