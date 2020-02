Piszczek spielt um neuen Vertrag beim BVB

osnapix via www.imago-images.de

Verlängert Lukasz Piszczek noch einmal beim BVB?

Lukasz Piszczek darf sich Hoffnung auf eine erneute Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags bei Borussia Dortmund machen.

Wie BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber den "Ruhrnachrichten" bestätigte, laufen hinter den Kulissen bereits Gespräche mit dem 34-jährigen Rechtsverteidiger. Die Entscheidung über eine weitere Zusammenarbeit werde "zu gegebener Zeit" fallen, erklärte Zorc.

Der BVB wolle sich in der Causa Piszczek alle Optionen offen halten, berichtet das gewöhnlich gut informierte Blatt. Insbesondere, weil noch völlig unklar ist, wie die Besetzung auf der rechten Abwehrseite der Dortmunder in der kommenden Spielzeit aussieht.

Achraf Hakimi kehrt Stand jetzt nach Ende seiner Leihe zu Real Madrid zurück. Der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona verpflichtete Mateu Morey ist (noch?) keine Alternative für Trainer Lucien Favre.

Womöglich würde ein Routinier wie Piszczek dem BVB auf dieser Position also auch über die laufende Saison hinaus gut zu Gesicht stehen.

Lukasz Piszczek seit fast zehn Jahren beim BVB

Denn die Erfahrung spricht ganz klar für den 66-fachen polnischen Nationalspieler. Piszczek war 2010 von Hertha BSC zum BVB gewechselt und hielt seitdem in 349 Pflichtspielen die Knochen für die Schwarz-Gelben hin, 24 davon in der laufenden Saison. Seine Erfolge mit dem BVB unter anderem: zwei Mal deutscher Meister, zwei Mal Pokalsieger und Champions-League-Finalist 2013.

Piszczek hatte im Januar gegenüber dem Fanzine "schwatzgelb" die Hoffnung geäußert "Ende Januar oder Anfang Februar" über seine Zukunft Bescheid zu wissen und erklärt, gerne noch ein Jahr beim BVB bleiben zu wollen. Als Alternative hatte er eine Rückkehr zu seinem Jugendverein LKS Goczalkowice in den Raum gestellt.

Piszczek erklärte damals außerdem: "Ich fühle mich hier sehr wohl und habe schon nach den ersten drei Jahren gemerkt, dass der BVB der Ort ist, an dem ich mich sehr wohl fühle. Deshalb habe ich schon früh gesagt, dass ich am liebsten meine Karriere beim BVB beenden möchte und ich hoffe, dass es auch so kommen wird."

tkn