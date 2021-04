Eintracht will Rangnick als starken Mann

Christian Schroedter

Zieht es Ralf Rangnick zu Eintracht Frankfurt?

Nach seiner Absage beim FC Schalke 04 winkt Ralf Rangnick nun offenbar ein neues Job-Angebot aus der Fußball-Bundesliga. Bei Eintracht Frankfurt könnte der 62-Jährige der neue starke Mann werden - und zumindest vorerst eine Doppel-Rolle ausfüllen.

Beim FC Schalke 04 als Sportvorstand zuletzt heiß begehrt, beim DFB weiterhin als Bundestrainer-Kandidat gehandelt und aktuell beratend für den russischen Erstligisten Lokomotive Moskau tätig: Ralf Rangnick ist derzeit ganz dick im Geschäft.

Eine weitere berufliche Chance könnte sich für den ehemaligen Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig nun bei Eintracht Frankfurt auftun. Wie "Sky" vermeldet, würden die Hessen gerne auf die Abgänge von Sportvorstand Fredi Bobic (zu Hertha BSC) und Chefcoach Adi Hütter (zu Borussia Mönchengladbach) mit einer Verpflichtung Rangnicks reagieren.

Der Clou aus Frankfurter Sicht: Rangnick könnte bei der SGE zunächst beide vakanten Posten in Personalunion ausfüllen - und soll dies dem Bericht zufolge für eine Saison auch tun. Anschließend soll der Sportchef Rangnick den Nachfolger für den Trainer Rangnick suchen und dessen Vorgesetzter bleiben.

Eintracht Frankfurt: "Konkrete Schritte" im Werben um Ralf Rangnick?

Die Gedankenspiele der Eintracht-Führung in der Causa Rangnick gehen offenbar bereits über bloße Überlegungen hinaus. In den kommenden Tagen sollen "konkrete Schritte" in der Personalie erfolgen, heißt es im "Sky"-Bericht weiter.

Rangnick war zuletzt auch als Trainer in Russland gehandelt worden, nachdem er beim Moskauer Derby zwischen Lokomotive und Spartak gesichtet worden war. Wie ein Sprecher der "dpa" gegenüber inzwischen bestätigte, erstellt der gebürtige Baden-Württemberger als Berater allerdings aktuell lediglich ein sportliches und strukturelles Konzept für Lok.

Beim DFB ist Rangnick weiter ein Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Gespräche mit Oliver Bierhoff sind angeblich geplant.