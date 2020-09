Bernd König via www.imago-images.de

Boyata ist neuer Hertha-Kapitän

Der belgische Nationalspieler Dedryck Boyata ist zum Kapitän des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ernannt worden.

Der 29-Jährige tritt damit die Nachfolge des zu Schalke 04 abgewanderten Vedad Ibisevic an. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, wurden neben Boyata auch Niklas Stark, Peter Pekarik, Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie in den Mannschaftsrat gewählt.