Premier-League-Klub heiß auf Bayern-Star

Mickael Cuisance (Mitte) hat in England Interesse geweckt

Kurz vor dem Ende der Transferperiode sind die Personalplanungen des FC Bayern noch in vollem Gange. Sowohl in die eine als auch die andere Richtung sind noch Veränderungen im Kader möglich. Das hat sich auch bis nach England rumgesprochen.

Wie das französische Portal "footmercato" erfahren haben will, könnte sich Premier-League-Aufsteiger Leeds United in den kommenden Tagen in München melden und nach der Verfügbarkeit von Mickael Cuisance erkundigen. Leeds-Coach Marcelo Bielsa sei ein großer Fan des jungen Franzosen und habe den Klub damit beauftragt, die Situation rund um den 21-Jährigen unter die Lupe zu nehmen, heißt es.

Auch der französische Erstligist Olympique Marseille soll sich weiterhin um Cuisance bemühen. Dem Klub von Trainer André Villas-Boas fehlt allerdings das Geld für einen fixen Transfer. Daher hofft OM weiterhin auf ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption, berichtet "footmercato".

In der Vergangenheit wurden zudem noch Girondins Bordeaux und auch der FC Metz mit einer Verpflichtung des U-Nationalspielers in Verbindung gebracht. Diese Spur hat sich mittlerweile aber komplett verlaufen.

Cuisance will sich beim FC Bayern durchsetzen

Ob die Bayern Cuisance trotz möglicher Angebote ziehen lassen würden, gilt Stand heute als unwahrscheinlich. Zum einen ist der Kader des Rekordmeisters nach dem Abgang von Thiago im Mittelfeld nicht übermäßig breit besetzt. Sollte nun auch noch Cuisance gehen, müssten sich die Münchner mit Auslaufen der Transferperiode wohl noch um Ersatz bemühen.

Darüber hinaus hat der 21-Jährige in der jüngeren Vergangenheit stets betont, sich in München behaupten zu wollen. "Ich möchte mehr spielen, mich durchsetzen. Ich muss mehrere Spiele hintereinander bestreiten, um meine Statistiken zu verbessern" sagte Cuisance Anfang September gegenüber "L'Équipe".