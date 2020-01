Ermittlungsverfahren gegen Stefan Ilsanker

GEPA pictures/ Sven Sonntag

Für Stefan Ilsanker gilt die Unschuldsvermutung

Gegen RB Leipzig-Profi Stefan Ilsanker werden schwere Vorwürfe erhoben. Wie die "SN" berichten, ermittelt die Salzburger Staatsanwaltschaft gegen den ÖFB-Kicker wegen des Verdachts des Verbrechens der Vergewaltigung. Eine 26-Jährige hat die Anzeige gegen den 30-Jährigen vorgebracht.

Nicht nur sportlich hat Stefan Ilsanker bei seinem Verein RB Leipzig zu kämpfen, jetzt kommt es für den Ex-Red Bull Salzburg-Kicker auch privat ganz dick. Wie die "SN" berichten, wurde gegen den ÖFB-Legionär ein Vermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigungsverdacht eingeleitet. Eine 26-Jährige hat die Anzeige erstattet, nachdem sich der Vorfall in einer Wohnung in Salzburg zugetragen haben soll.

Anwalt weißt schwere Vorwürfe zurück

Laut dem Bericht der "SN" kam es am 4.Jänner in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Liefering zu dem schweren Vorfall. "Offenbar waren mehrere Personen in der Wohnung anwesend, es soll auch reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein", schreibt die Salzburger Zeitung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ilsankers Anwalt Kurt Jelinek hat bereits Akteneinsicht, weist die schweren Vorwürfe gegen den ÖFB-Kicker aber klar zurück: "Mein Mandat weist den schweren Vorwurf entschieden zurück. Zu dem, was sich in der Wohnung zugetragen hat, gibt es erhebliche Widersprüche. Ich bin überzeugt davon, dass mein Mandant unschuldig ist." Den Trainingsstart bei seinem Klub verpasste der 30-Jährige offiziell wegen einer Erkrankung.

red