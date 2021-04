Lacroix-Transfer im Sommer? BVB droht Rückschlag

TimGroothuis

Maxence Lacriox steht beim BVB auf der Wunschliste

Seit längerem wird Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg bei Borussia Dortmund gehandelt. Der Innenverteidiger soll die wackelige BVB-Defensive in der kommenden Saison verstärken. Die Bemühungen der Schwarz-Gelben könnten nun aber einen herben Rückschlag erfahren.

Denn wie "Sport Bild" berichtet, würden die Wolfsburger Verantwortlichen den Vertrag mit Lacroix gerne vorzeitig verlängern - und das, obwohl der Kontrakt des 21-Jährigen ohnehin noch bis 2024 gültig ist. Erste Gespräche zwischen Verein und Spieler stünden in naher Zukunft auf dem Plan, heißt es.

Das Bestreben der Wölfe untermauert den Stellenwert des jungen Abwehrspielers, der im Sommer 2020 für immerhin fünf Millionen Euro vom FC Sochaux aus der zweiten französischen Liga nach Niedersachsen gewechselt war. Lacroix etablierte sich sofort als feste Größe in der Innenverteidigung neben John Anthony Brooks und stand wettbewerbsübergreifend in bislang 29 Partien von Beginn an auf dem Platz.

Und der VfL sammelt in den letzten Wochen und Monaten beste Argumente, seinen Leistungsträger an Bord zu halten: In der Bundesliga rangieren die Wölfe auf Rang drei, die Qualifikation für die Champions League ist sieben Spieltage vor Saisonende so gut wie sicher.

VfL Wolfsburg investiert Prämien in lukrativere Verträge

Die Königsklasse ist nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus finanzieller Sicht lukrativ für die Wolfsburger. Nicht nur, dass die UEFA rund 20 Millionen Euro Prämien an die teilnehmenden Vereine ausschüttet, auch Wolfsburgs Sponsor VW würde seine jährliche Unterstützung im Falle einer Champions-League-Teilnahme erhöhen. So könnte der VfL für die kommende Spielzeit mit einer neunstelligen Summe planen - die in erster Linie dazu genutzt werden könnte, die Arbeitspapiere der Leistungsträger aufzubessern.

Ein Lacroix-Transfer zum BVB würde mit einer vorzeitigen Verlängerung in weite Ferne rücken. Zumal Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke zuletzt verlauten ließ, dass der Innenverteidiger keine Ausstiegsklausel besitze.

Neben Lacroix würde der VfL unterdessen auch Ridle Baku und Wout Weghorst gerne mit längerfristigen Kontrakten ausstatten.