Medien: Zirkzee steht kurz vor einer Leihe nach England

Verlässt Joshua Zirkzee den FC Bayern?

Lange galt Eintracht Frankfurt als heißer Anwärter auf einen Transfer von Joshua Zirkzee vom FC Bayern München, die SGE bestätigte das Interesse am niederländischen Angreifer mehrfach. Nachdem die Eintracht nun jedoch Luka Jovic zurück nach Hessen gelockt hat, ist ein Deal wohl in weitere Ferne gerückt. Ein Klub aus der englischen Premier League soll sich allerdings in Stellung gebracht haben.

Der FC Everton soll kurz vor einer Leihe des 19-Jährigen stehen. Das berichtet "talkSPORT". Demnach soll sogar die Aussicht bestehen, dass Zirkzee den FC Bayern dauerhaft verlässt.

Das Interesse der Engländer, die vom ehemaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainiert werden, überrascht nicht. Bevor er sich für ein Engagement in München entschied, hatten die Toffees bereits ihre Fühler nach Zirkzee ausgestreckt, der Youngster zog einen Wechsel ernsthaft in Betracht.

"Everton war damals eine ernsthafte Option für mich", verriet Zirkzee "Voetbal International" im Januar 2020. Letztlich landete Zirkzee allerdings beim FC Bayern, wo er seit der vergangenen Saison zum Kader der Profis gehört und bereits 17 Einsätze bestritt.

Zuletzt setzte Übungsleiter Hansi Flick allerdings immer seltener auf den Angreifer. Vor der Saison verpflichtete Bayern zudem mit Eric Maxim Choupo-Moting einen weiteren Konkurrenten.

Zirkzee zum FC Everton: Passt das in den Plan des FC Bayern?

Bei Everton könnte Zirkzee hingegen als Stürmer Nummer zwei hinter Dominic Calvert-Lewin agieren. Der bisherige Ersatzmann Cenk Tosun steht angeblich vor einem Abgang. Das Duell mit Calvert-Lewin um einen Stammplatz dürfte jedoch auch eine große Herausforderung darstellen. Der 23-jährige Engländer erzielte 2020/21 bereits 14 Treffer in 19 Pflichtspielen.

Zudem darf hinterfragt werden, ob ein Wechsel zum FC Everton wirklich in Bayerns Pläne mit Zirkzee passt. "Bild" mutmaßte zuletzt, dass für den deutschen Rekordmeister lediglich eine Leihe ohne Kaufoption in Frage komme. In diesem Fall würde sich wohl ein Team anbieten, bei dem Zirkzee bessere Aussichten auf Spielzeit hat.