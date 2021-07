FC Schalke 04 vor nächstem Transfer

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Rodrigo Zalazar (M.) steht vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Schalke 04

Nach dem Fehlstart in die Saison der 2. Fußball-Bundesliga legt der FC Schalke 04 angeblich noch einmal personell nach. Die Knappen sollen vor der Verpflichtung eines Spielers stehen, der bei Eintracht Frankfurt bislang vergeblich auf seinen Durchbruch wartet.

Rodrigo Zalazar, der in der Saison 2020/21 von Eintracht Frankfurt an den FC St. Pauli verliehen war und mit zwölf Torbeteiligungen (6 Tore/6 Vorlagen) seine Zweitligatauglichkeit unter Beweis gestellt hat, soll es dem FC Schalke 04 angetan haben. Das berichtet "Sky".

Demnach strebt S04 eine Leihe den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Uruguays an. Sollten die Königsblauen am Ende der Saison in die Bundesliga zurückkehren, würde eine Kaufoption in Höhe von einer Millionen Euro greifen. Sollte Schalke Zalazar weiterverkaufen, würde die Eintracht zudem prozentual beteiligt.

Noch kein Profispiel für Eintracht Frankfurt

Der Deal sei zwar "noch nicht durch", heißt es, aber man befinde sich in den Verhandlungen "auf einem sehr guten Weg". Alle Rahmenbedingungen seien abgesteckt.

Zalazar wechselte im Sommer 2019 vom FC Málaga nach Frankfurt, bestritt allerdings noch keine Partie für die Hessen. Zunächst kickte der 21-Jährige auf Leihbasis in Polen bei Korona Kielce, schließlich in Hamburg beim FC St. Pauli. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei der SGE endet im Sommer 2023.

Trotz einer 1:0-Führung verpatze der FC Schalke 04 den Auftakt seiner Zweitliga-Saison mit einem 1:3 gegen den Hamburger SV. Am Sonntag steht für die Mannen aus Gelsenkirchen mit dem Gastspiel bei Holstein Kiel der nächste Härtetest auf dem Programm.

Ob Zalazar dann schon im königsblauen Trikot aufläuft, ist noch unklar. Der bisherige Saisonverlauf hat allerdings deutlich gemacht, dass eine Verstärkung hinter den Spitzen den Schalkern durchaus guttun würde.