So plant der FC Schalke 04 mit Fährmann

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Ralf Fährmann steht beim FC Schalke 04 im Tor

In der bisherigen Saison präsentiert sich Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 äußerst inkonstant. Doch die schwankenden Leistungen haben für den Schlussmann aktuell wohl noch keine Konsequenzen.

Wie "Bild" berichtet, muss Fährmann beim FC Schalke noch nicht um seinen Status als Nummer eins zittern. Demnach wird der 32-Jährige auch beim anstehenden Auswärtsspiel gegen Hansa Rostock (Samstag, 20:30 Uhr) zwischen den Pfosten stehen.

Mit Michael Langer hat Trainer Dimitrios Grammozis einen erfahrenen Backup in der Hinterhand. Zudem verpflichteten die Königsblauen in der abgelaufenen Transferperiode Martin Fraisl, der in seiner Karriere bislang 45 Spiele im deutschen Fußball-Unterhaus absolviert hat.

Fährmann will beim FC Schalke 04 bleiben

Fährmann selbst präsentierte sich trotz seines Leistungstiefs zuletzt kämpferisch und erklärte, seinen bis 2025 datierten Vertrag erfüllen zu wollen.

"Natürlich ist es mein Ziel, bis zum Ende meines Vertrages zu spielen. Aber man kann im Fußball selten weit vorausblicken, häufig ja noch nicht einmal kurzfristig planen. Unterm Strich ist es ein brutales Tagesgeschäft, in dem die Leistung entscheidet. Ich werde weiter versuchen, mit Leistung zu überzeugen", sagte der Torhüter dem "kicker".

Die aufkommenden Diskussionen um seine Person sieht Fährmann gelassen. "Es ist normal, dass vieles hinterfragt wird, wenn es im Verein mal nicht mehr so läuft. Es gab schon früher Menschen, die nicht überzeugt von mir waren. Damit kann ich aber ganz gut und selbstreflektiert umgehen. Ich bin immer hartnäckig geblieben und ernte jetzt die Früchte dafür", so der Routinier.

Doch nur Siege dürften dem krisengeplagten Revierklub in den kommenden Wochen Ruhe verschaffen. Mit zehn Punkten ist der FC Schalke aktuell nur Elfter.